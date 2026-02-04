न्यायाधीशों ने संभाली कमान, हेलमेट न पहनने वालों के चालान काटे

हेलमेट लगाना सिर्फ ट्रैफिक नियम ही नहीं बल्कि जीवन रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। ज्यादातर सड़क हादसों में सबसे ज्यादा चोट सिर पर लगती है और ये चोट जानलेवा हो सकती हैं। हेलमेट सिर को गंभीर चोट से बचाता है। कई बार तेज रफ्तार, फिसलन भरी सड़क या अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में हेलमेट बाइक सवार के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। हेलमेट सिर्फ चालान से बचने का तरीका नहीं बल्कि खुद और परिवार की जिम्मेदारी है।