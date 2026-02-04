भाजपा विधायक संजय पाठक की बढ़ सकती हैं मुश्किलें…

कांग्रेस का आरोप है कि संजय पाठक ने आवासीय योजना की करीब 41 एकड़ भूमि 30 विक्रय पत्रों से खरीदी है, लेकिन मौके पर करीब 55 एकड़ भूमि पर 20-20 फीट ऊंची बाउंड्रीवॉल बनाकर कब्जा किया गया है। इससे औद्योगिक केंद्र विकास निगम और नगरपालिक निगम की भूमि पर अतिक्रमण का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने शीघ्र ही जनहित में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट और जनआंदोलन की चेतावनी भी दी। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि कटनी शहर से लगे ग्राम झिंझरी और ग्राम अमकुही के बीच स्थित सरहदी नाले से छेड़छाड़ कर उसे पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-7 से दक्षिण दिशा की ओर शिफ्ट कराया गया। जिससे सरकारी भूमि और नगर सुधार न्यास की अन्य योजनाओं की जमीन पर भी अवैध कब्जा हो गया। नाले की शिफ्टिंग के बाद ग्राम झिंझरी का रकबा लगभग 6 एकड़ बढ़ गया, जो वर्तमान में अवैध कब्जे में बताया गया है।