BPCL का पेट्रोल पंप पाने के लिए फर्जीवाड़ा! अब कोर्ट का बड़ा एक्शन

जानकारी मिलने पर सुनील सेन ने बीपीसीएल में शिकायत दर्ज कराई। जांच में मार्कशीट फर्जी पाए जाने पर बीपीसीएल ने पेट्रोल पंप का आवंटन निरस्त कर दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर फरियादी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने शिकायतकर्ता एवं बीपीसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक, जबलपुर के बयान व दस्तावेजों के अवलोकन के बाद आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है।