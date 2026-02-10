जिला अस्पताल में इलाज ठप: ओपीडी से डॉक्टर नदारद, कतार में लगकर मजबूर मरीज घंटों करते रहे इंतजार

कटनी. जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति सोमवार को उस समय उजागर हो गई, जब इलाज की आस लेकर पहुंचे सैकड़ों मरीज घंटों तक डॉक्टरों का इंतजार करते रह गए। अस्पताल की ओपीडी तो समय पर खुली, लेकिन जिन डॉक्टरों पर इलाज की जिम्मेदारी है, वे नदारद नजर आए। नतीजतन मरीजों की भीड़, अव्यवस्था और नाराजगी ने अस्पताल परिसर को अव्यवस्थित कर दिया। पत्रिका टीम ने सोमवार 11.30 बजे अस्पताल का जायजा लिया तो यहां अधिकांश डॉक्टर ओपीडी से नदारद रहे। अस्पताल में हर रोज करीब एक हजार मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टरों की अनुपस्थिति ने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और गंभीर रोगों से पीडि़त मरीज सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कई मरीज जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे, तो कई दीवारों का सहारा लेकर खड़े रहे। लंबे इंतजार के चलते कुछ मरीज बिना इलाज कराए ही लौटने को मजबूर हो गए। जिला अस्पताल की यह स्थिति बताती है कि आमजन के लिए सरकारी अस्पताल अब भरोसे से ज्यादा मजबूरी बनते जा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के पास निजी अस्पताल का विकल्प नहीं होता, इसलिए उन्हें इसी अव्यवस्था में इलाज की उम्मीद लगाए बैठे रहना पड़ता है। अब सवाल यह है कि जब जिला अस्पताल में रोजाना हजार से अधिक मरीज पहुंचते हैं, तो डॉक्टरों की समयबद्ध उपस्थिति और वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती।