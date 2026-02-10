बोर्ड इम्तिहान: कक्षा 12वीं 12187 परीक्षार्थी हल कर रहे अंग्रेजी का पेपर, कई केंद्रों में तीसरी आंख की पहरेदारी

कटनी. माध्यमिक शिक्षा मंडल मप्र भोपाल द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा की समय-सारणी के अनुसार जिले में मंगलवार से बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। 10 फरवरी को पहले दिन कक्षा 12वीं की परीक्षा अंग्रेजी विषय के प्रश्नपत्र के साथ प्रारंभ होगी। जिलेभर के परीक्षार्थी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित परीक्षा में शामिल होंगे। जिले में कक्षा 12वीं के लिए कुल 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में 11 हजार 463 नियमित एवं 724 स्वाध्यायी छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी केंद्रों में परीक्षा आयोजित होगी। बोर्ड की गाइड लाइन का पालन कराए जाने अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है।