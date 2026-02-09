सड़कों में गड्ढों से हिल रहे अस्थि-पंजर, नालियां न होने से बढ़ा संक्रमण का खतरा, बिजली भी गंभीर समस्या

कटनी. शहर में नगर निगम द्वारा चहुंमुखी विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक-4 की कई कॉलोनियां इन दिनों बुनियादी सुविधाओं के अभाव में गंभीर समस्याओं से जूझ रही हैं। वर्ष 2022 में अवैध से वैध घोषित होने के बावजूद शिवाजी नगर, बालाजी नगर, मोहन नगर और रामनगर में आज भी सडक़, बिजली, पानी और नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यहां रहने वाले 3 हजार से अधिक लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।

सबसे विकट स्थिति बिजली व्यवस्था की है। रहवासियों के अनुसार, कई किलोमीटर तक बांस-बल्लियों के सहारे अस्थायी बिजली लाइनें खींची गई हैं। तारें कहीं सडक़ पर झूल रही हैं तो कहीं जमीन पर गिरी हुई हैं, जिससे हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। दशकों से चली आ रही इस समस्या के समाधान के लिए बालाजी नगर व शिवाजी नगर में 178 बिजली पोल और 6 ट्रांसफार्मर लगाने का 92 लाख रुपये का टेंडर भी हुआ था, लेकिन एसओआर बदलने के कारण काम अटक गया। अब यह कार्य कई करोड़ रुपये का बताया जा रहा है।