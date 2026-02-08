8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

झिंझरी पुलिस लाइन मैदान में जुटेंगे 15 जिलों के युवा, देश सेवा में जाने दिखाएंगे जौहर व आजमाएंगे किस्मत

अग्निवीर भर्ती रैली 13 फरवरी से, भर्ती रैली की शुरू हुई तैयारी, झिंझरी पुलिस लाइन मैदान में होगी रैली

3 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Feb 08, 2026

Agniveer Bharti: अग्निवीर भर्ती रैली, इस वेबसाइट से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

कटनी. भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना देख रहे युवाओं के लिए कटनी से बड़ी खुशखबरी है। सेना भर्ती कार्यालय मुख्यालय जबलपुर के तत्वावधान में 13 फरवरी से झिंझरी पुलिस लाइन मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस भर्ती रैली को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है।
रैली की तैयारियों को लेकर कलेक्टर आशीष तिवारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बड़ी संख्या में आने वाले युवाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं।

15 जिलों के युवा होंगे शामिल

झिंझरी पुलिस लाइन मैदान में आयोजित इस अग्निवीर भर्ती रैली में कटनी जिले के साथ-साथ जबलपुर, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, मऊगंज, नीमच, रीवा, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और उमरिया जिलों के युवा भाग लेंगे। प्रतिदिन अलग-अलग जिलों से 700 से 800 अभ्यर्थियों के रैली में शामिल होने की संभावना है, जिससे मैदान में देशभक्ति का उत्साह और जोश देखने को मिलेगा।

पुख्ता व्यवस्थाओं के निर्देश

कलेक्टर ने भर्ती रैली को देखते हुए यातायात प्रबंधन, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, शौचालय, सफाई और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम को चलित शौचालय, पेयजल टैंकर और पर्याप्त सफाई कर्मियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, पीडब्ल्यूडी विभाग को झिंझरी पुलिस लाइन में बैरिकेटिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रैली स्थल पर सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर और प्रिंटर की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस सौरव नामदेव को दी गई है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड वाहन, मेडिकल एंबुलेंस और मेडिकल स्टाफ की तैनाती के भी निर्देश दिए गए हैं।

महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों का होगा फिजिकल टेस्ट

डायरेक्टर रिक्रूटमेंट रितिक खंजोड़े ने बताया कि इस अग्निवीर भर्ती रैली में महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। रैली के माध्यम से अग्निवीर जनरल ड्यूटी, तकनीकी, क्लर्क और ट्रेड्समैन पदों के लिए चयन किया जाएगा।

दस्तावेज सत्यापन के लिए विशेष दल तैनात

भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारु बनाने के लिए 13 फरवरी से 28 फरवरी तक तीन स्तरों पर शासकीय सेवकों की ड्यूटी लगाई गई है। रात्रि 12 बजे से प्रवेश पत्र परीक्षण एवं प्रिंट सुविधा, सुबह 6 बजे से आधार कार्ड परीक्षण एवं प्रिंट सुविधा, सुबह 6 बजे से अन्य दस्तावेजों की जांच, अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, सभी आवश्यक दस्तावेज और आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ लाना अनिवार्य होगा।

...तब मजबूत होता है भारत

पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के अनुसार अग्निवीर भर्ती रैली केवल एक चयन प्रक्रिया नहीं, बल्कि देशभक्ति, अनुशासन और समर्पण की जीवंत मिसाल है। जब हजारों युवा सुबह-सवेरे मैदान में दौड़ लगाते हैं, तो यह केवल शारीरिक परीक्षा नहीं होती, बल्कि उनके भीतर जल रही भारत माता की सेवा की लौ का प्रमाण होती है। सेना में शामिल होना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि त्याग, साहस और राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पण करने का संकल्प है। कटनी में आयोजित यह अग्निवीर भर्ती रैली उन युवाओं के सपनों को दिशा देगी, जो तिरंगे के सम्मान और देश की रक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। आज का युवा जब सेना की वर्दी पहनने का सपना देखता है, तो वह सिर्फ अपने भविष्य को नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को भी मजबूत करता है। यही जज्बा देश को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाता है।

ये भी पढ़ें

बोर्ड इमित्हान: 59 परीक्षा केंद्रों की सामग्री 5 बसों से सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्कृष्ट विद्यालय से रवाना
कटनी
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय सेना

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 11:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / झिंझरी पुलिस लाइन मैदान में जुटेंगे 15 जिलों के युवा, देश सेवा में जाने दिखाएंगे जौहर व आजमाएंगे किस्मत

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नवाचार: परंपरागत खेती छोड़ी, सब्जी अपनाई, खेत ने बदल दी किसान की किस्मत

Farmers are earning profits from tomato cultivation
कटनी

ये है नया ट्रेंड: वीकेंड मस्ती की जगह अब भक्ति, संगीत और आत्मशांति से जुड़ रहे युवा

Bhajan trend among the youth of Katni
कटनी

नगर निगम की जमीन नजूल-चारागाह मद में है दर्ज, आवंटन की प्रक्रिया शुरू

nagar nigam land registered in Nazul head
कटनी

बेलगाम बिजली चोरी: आठ माह में 2142 लाख यूनिट लाइन लॉस, गांवों में 45 फीसदी हो रही बिजली चोरी

There is a huge power theft in Katni district
कटनी

परीक्षा को कभी भी डर के रूप में न देखें, नियमित अध्ययन, सही रणनीति और आत्मविश्वास से मिलेगी सफलता

Exam
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.