झिंझरी पुलिस लाइन मैदान में जुटेंगे 15 जिलों के युवा, देश सेवा में जाने दिखाएंगे जौहर व आजमाएंगे किस्मत

पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के अनुसार अग्निवीर भर्ती रैली केवल एक चयन प्रक्रिया नहीं, बल्कि देशभक्ति, अनुशासन और समर्पण की जीवंत मिसाल है। जब हजारों युवा सुबह-सवेरे मैदान में दौड़ लगाते हैं, तो यह केवल शारीरिक परीक्षा नहीं होती, बल्कि उनके भीतर जल रही भारत माता की सेवा की लौ का प्रमाण होती है। सेना में शामिल होना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि त्याग, साहस और राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पण करने का संकल्प है। कटनी में आयोजित यह अग्निवीर भर्ती रैली उन युवाओं के सपनों को दिशा देगी, जो तिरंगे के सम्मान और देश की रक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। आज का युवा जब सेना की वर्दी पहनने का सपना देखता है, तो वह सिर्फ अपने भविष्य को नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को भी मजबूत करता है। यही जज्बा देश को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाता है।