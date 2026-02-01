परीक्षा को कभी भी डर के रूप में न देखें, नियमित अध्ययन, सही रणनीति और आत्मविश्वास से मिलेगी सफलता

कटनी. शुक्रवार को उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर में परीक्षा पे चर्चा के नौवें संस्करण का सीधा प्रसारण विद्यार्थियों को दिखाया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के 205 विद्यार्थियों ने सहभागिता करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बोर्ड परीक्षार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त रखते हुए सकारात्मक सोच के साथ तैयारी के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी आईएएस हरसिमरनप्रीत कौर, जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक टंडन सोनी, डिप्टी कलेक्टर प्रदीप मिश्रा, मंडल अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, मृदुल मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश अग्रहरी, एडीपीसी धनश्री जैन, एपीसी अभय जैन तथा संस्था प्राचार्य एम किडो उपस्थित रहे।

सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर एवं भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सोनी ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए परीक्षा में बिना घबराए आत्मविश्वास के साथ शामिल होने की सलाह दी। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधानकारक उत्तर देते हुए उन्हें यह समझाया गया कि परीक्षा केवल ज्ञान का मूल्यांकन है, जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं। कार्यक्रम के दौरान परीक्षा के डर से कैसे मुक्त रहा जाए, समय प्रबंधन, नियमित अध्ययन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। अंत में सभी अतिथियों द्वारा विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी गईं और बेहतर परिणाम के लिए प्रेरित किया गया।