मूल्यांकन समिति समय से नहीं तय कर पा रही विकास व्यय, कलेक्टर गाइड लाइन में भूखंडो की नीलामी अटकी

कटनी. विकास को मुंह चिढ़ाने वाली यदि नगर निगम की कोई योजना है तो उनमें शुमार हो चुकी है ट्रांसपोर्ट नगर योजना...। 1983-84 में बनकर तैयार हुई योजना में लंबे वर्षों के अंतराल के बाद 2012 में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को शहर से दूर जाकर पुरैनी में भवन बनाते हुए कारोबार करने के लिए भूखंड तो दे दिए गए, लेकिन कई दशक बाद भी ट्रांसपोर्ट कारोबार शिफ्ट नहीं हो पाया। उस समय पर 266 लोगों को लाभ न हानि की दशा में 30 साल की लीज पर प्लाट आवंटन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। 114 लोगों को प्लाट भी आवंटित कर दिए गए, लेकिन कारोबारियों की मनमानी, नगर निगम की दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी के कारण आज तक यह योजना सिर्फ फाइलों, बैठकों और दावों तक सीमित होकर रह गई है, जिसका खामियाजा शहर की जनता भुगत रही है।

इस योजना में बड़ा पेंच यह फंस गया है कि जबतक शेष 126 लोगों को प्लाट आवंटित नहीं हो जाते, उन कारोबारियों द्वारा निर्माण नहीं कर लिया जाता, तबतक पुराने वाले कारोबारी शिफ्ट नहीं होंगे। इस अड़ंगेबाजी के कारण अब यह योजना फिर लगभग एक साल तक फाइलों में ही घूमती नजर आएगी। अभी नगर निगम द्वारा विकास व्यय तय नहीं कर पाई, फिर भूखंडों के रेट तय होंगे, तबतक समस्या बरकरार रहेगी।