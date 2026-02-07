अभी-अभी कटनी बस स्टैंड के पास लगी भीषण आग, दो दुकानें पूरी तरह जलकर खाक

चाय-नाश्ते की दुकान में रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फ्रिज, हीटर और अन्य सामान भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गए। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, दुकान संचालक को लगभग 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सौभाग्यवश घटना के समय दुकानें बंद थीं, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों की जांच जा रही है। मौके पर पुलिस व फायर विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद बस स्टैंड क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।