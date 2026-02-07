शादी सीजन में नए नोटों की किल्लत, बिचौलियों की चांदी, यह चल रहा कमीशन का खेल

कटनी. शादी-विवाह के सीजन में नए नोटों की मांग बढ़ते ही शहर में करेंसी की किल्लत साफ नजर आने लगी है। बैंकों में नए नोट नहीं होने की बात कही जा रही है, जबकि बाजार में वही नोट मोटे कमीशन पर आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं। हालात यह हैं कि एक हजार रुपये की गड्डी के लिए 400 से 500 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। वहीं रुपयों की माला बनवाने पर दो से तीन हजार रुपये तक अलग से भुगतान करना पड़ रहा है।

रुपयों की माला का चलन खासतौर पर सिंधी समाज में अधिक है। राहुल जयसिंघानी ने बताया कि समाज में शादियों में आकर्षक डिजाइन की नोटों की मालाएं दी जाती हैं, लेकिन कमीशन और दलालों के कारण कई बार माला की कीमत उसमें लगे नोटों से करीब पांच हजार रुपये अधिक हो जाती है। कुठला निवासी अरविंद दुबे ने बताया कि बेटे की शादी के लिए जब वे बैंक पहुंचे तो वहां नए नोट उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई। मजबूरी में उन्हें बाजार से व्यवस्था करनी पड़ी।