विकास की रफ्तार पर ब्रेक! विधायक निधि का 40% पैसा अब भी फाइलों में कैद

शिवप्रताप सिंह @ कटनी. विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर विधायक निधि के आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले की चारों विधानसभा सीटों के लिए 1000 लाख रुपए की विधायक निधि उपलब्ध कराई गई, लेकिन सत्र के अंतिम महीनों में भी 40 प्रतिशत से ज्यादा राशि सिर्फ कागजों तक सीमित है। सवाल यह नहीं कि पैसा है या नहीं, सवाल यह है कि विधायकों की प्राथमिकता में विकास है भी या नहीं?

जानकारी के अनुसार जिले में अब तक केवल 585.18 लाख रुपए की ही अनुशंसा हो सकी है, जबकि स्वीकृति महज 350.47 लाख रुपए के कार्यों को मिली है। शेष 414.82 लाख रुपए आज भी बिना अनुशंसा के पड़े हैं। यदि मार्च तक इनका उपयोग नहीं हुआ तो यह राशि लैप्स हो जाएगी, और विकास एक बार फिर अगले साल के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 250 लाख रुपए विधायक निधि के रूप में सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इन रुपयों से विधायक जरूरी कार्यों की अनुशंसा करते हैं। जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग को अनुशंसा सहित कार्य भेजे जाते हैं, जिसके बाद कार्य कराए जाते हैं।