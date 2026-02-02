उड़ता जंक्शन: कटनी से तेज होगी देश की सप्लाई चेन, एलिवेटेड ट्रैक पर बदल रहा माल परिवहन का स्वरूप

शिवप्रताप सिंह @ कटनी. कटनी में जो रेलवे वायडक्ट बन रहा है, वह सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है, यह उस सप्लाई चेन का हिस्सा है, जिस पर देश के बिजलीघर, फैक्ट्रियां और खनिज उद्योग टिके हैं। भारतीय रेलवे के महत्वाकांक्षी अधोसंरचना प्रोजेक्टों में से एक, कटनी ग्रेड सेपरेटर अब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। यह परियोजना भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे वायडक्ट बनने जा रही है। 33.40 किलोमीटर लंबा कटनी ग्रेड सेपरेटर (रेल फ्लाईओवर) अब जमीन पर असर दिखाने लगा है। अप ट्रैक के चालू होते ही रोजाना करीब 20 मालगाडिय़ां बिना किसी ठहराव के निकल रही हैं और यही बदलाव देश के माल परिवहन ढांचे की दिशा तय कर रहा है। बीना-कटनी रेलखंड लंबे समय से देश के सबसे व्यस्त माल मार्गों में रहा है। कोयला, सीमेंट, लौह अयस्क और अन्य भारी माल इसी रास्ते से गुजरते हैं। पहले कटनी जंक्शन पर ट्रैफिक फंसता था। अब वही मालगाडिय़ां एलिवेटेड ट्रैक से शहर के ऊपर से चुपचाप निकल रही हैं। जमीन पर यार्ड है, ऊपर मालगाडिय़ों का निरंतर आवागमन हो रहा है।