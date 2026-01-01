‘सरकार’ ने बनवाए 1.8 लाख लोगों के पक्के मकान, 1.43 लाख और आशियाने की ‘दरकार’

कटनी. लोगों की कई पीढिय़ां गुजर गईं, लेकिन महंगाई के दौर व परिवार के भरण-पोषण के फेर में लाखों लोग पक्का आशियाना नहीं बना पाए। खपरैल मकान, झोपड़-पट्टी में गुजारा करने विवश हैं, लेकिन 2016-17 से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे जरुरतमंद लोगों के लिए वरदान बनकर सामने आई है। जिले में एक लाख 15 हजार से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की कड़ी में एक लाख 43 हजार 582 लोगों के फिर आवेदन सामने आये हैं, जिन्होंने सरकार से पक्की छत बनवाए जाने की दरकार है।

लोगों द्वारा किए गए आवेदन के बाद सरकार द्वारा सत्यापन कराया जा रहा है कि क्या ये लोग योजना के लिए पात्र हैं कि नहीं। कई विभागों के अधिकारी 8 बिंदुओं की जांच कर रहे हैं। जिलेभर की सभी जनपद क्षेत्र में आने वाली 407 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों के आवेदनों का क्रॉस चेक किया जा रहा है। अबतक जिले में एक लाख 37 हजार 783 लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। 5799 लोगों का सत्यापन शेष है जो दो दिनों में पूरा किया जाएगा।