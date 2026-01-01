30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

‘सरकार’ ने बनवाए 1.8 लाख लोगों के पक्के मकान, 1.43 लाख और आशियाने की ‘दरकार’

एक लाख 43 हजार 582 हितग्राहियों के हैं सूची में नाम, कई विभागों के अधिकारी एक माह से कर रहे पात्रता की जांच 5799 हितग्राहियों का सत्यापन शेष, सर्वाधिक हितग्राही बहोरीबंद व ढीमरखेड़ा ब्लाक के लोग

3 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Jan 30, 2026

Pm awas

Pm awas

कटनी. लोगों की कई पीढिय़ां गुजर गईं, लेकिन महंगाई के दौर व परिवार के भरण-पोषण के फेर में लाखों लोग पक्का आशियाना नहीं बना पाए। खपरैल मकान, झोपड़-पट्टी में गुजारा करने विवश हैं, लेकिन 2016-17 से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे जरुरतमंद लोगों के लिए वरदान बनकर सामने आई है। जिले में एक लाख 15 हजार से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की कड़ी में एक लाख 43 हजार 582 लोगों के फिर आवेदन सामने आये हैं, जिन्होंने सरकार से पक्की छत बनवाए जाने की दरकार है।
लोगों द्वारा किए गए आवेदन के बाद सरकार द्वारा सत्यापन कराया जा रहा है कि क्या ये लोग योजना के लिए पात्र हैं कि नहीं। कई विभागों के अधिकारी 8 बिंदुओं की जांच कर रहे हैं। जिलेभर की सभी जनपद क्षेत्र में आने वाली 407 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों के आवेदनों का क्रॉस चेक किया जा रहा है। अबतक जिले में एक लाख 37 हजार 783 लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। 5799 लोगों का सत्यापन शेष है जो दो दिनों में पूरा किया जाएगा।

जिले में यह है आवेदनों व सत्यापन की स्थिति


ब्लॉक आवेदन सत्यापन शेष
बड़वारा 27173 25145 2028
बहोरीबंद 29653 27290 2363
ढीमरखेड़ा 28698 27705 993
कटनी 17797 17797 00
रीठी 16840 16830 10

विगढ़ 23421 23016 105

योग 143582 137783 5799

आठ बिंदुओं की हो रही जांच

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पहले 13 बिंदु तय थे, जिन्हें 8 कर दिया गया है। उसकी जांच चल रही है। यह जांच एसइसीसी सूची-2011 के अनुसार कच्चे मकान में रहने वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनमें महिला प्रधान हो, दिव्यांग सदस्य वाला परिवार, भूमिहीन परिवार, अत्यंत निर्धन व असहाय परिवार, बेघर व अत्यंत जर्जर मकान में रहने वाला परिवार, पक्का घर, पक्की दीवार, आय, वाहन आदि की जांच की जा रही।

कई विभागों के अधिकारी कर रहे जांच

क्रॉस सर्वे कई विभागों के अधिकारी कर रहे हैं। इसमें पंचायत विभाग के एडीओ, पीसीओ, इंजीनियर, कृषि विभाग के एआरइओ, ब्लॉक स्तर के चिकित्सक, एनआरएलएम के ब्लॉक स्तर के अधिकारी आदि चेक कर रहे हैं। टीम यह देख रही है कि जिन सदस्यों के नाम आवेदन सूची में हैं क्या वे पीएम आवास योजना की पात्रता रखते हैं या नहीं।

दो दिन की समय है शेष

बता दें कि इस क्रॉस चेक करने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों के पास दो दिन का समय शेष बचा है। 31 जनवरी तक यह जांच पूरी करनी है। जांच रिपोर्ट के अनुसार जो आवेदक व सूची में शामिल सदस्यों के नाम अपात्र पाए जाएंगे, उन्हें सूची से हटाया जाएगा और फिर सरकार द्वारा पीएम आवास के लिए सब्सिडी की राशि किश्तों में जारी की जाएगी।

1.8 लाख हैं लाभार्थी

परियोजना अधिकारी मृगेंद्र सिंह के अनुसार जिले में 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना चालू हैं। योजना शुरू होने के बाद जिले में बड़ी संख्या में लोगों को पक्के आशियाने मिले हैं। अबतक एक लाख 15 हजार 752 लोगों को लाभान्वित किया गया है। इसमें एक लाख 8 हजार 435 लोगों के पक्के आशियाने बने हैं। इसमें बड़वारा में 22557, बहोरीबंद 20557, ढीमरखेड़ा 22323, कटनी 10848, रीठी 13470 व विजयराघवगढ़ जनपद क्षेत्र में 14 हजार 610 लोगों को पक्की छत नसीब हुई है।

फैक्ट फाइल

  • 115752 लोगों को अबतक पीएम आवास का मिला लाभ।
  • 108435 हितग्राहियों के बनकर तैयार हो गए हैं पक्के मकान।
  • 7317 हितग्राहियों द्वारा अभी भी बनाए जा रहे हैं मकान।
  • 143582 नए लोगों ने सरकार से मांगे प्रधानमंत्री आवास।
  • 95.96 प्रतिशत हुआ जिले में सर्वे का काम।

वर्जन

जिले में एक लाख 43 हजार 582 लोगों के आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हुए हैं। इन हितग्राहियों का सत्यापन कई विभागों के अधिकारियों से कराया जा रहा है। जिले में 96 फीसदी सर्वे का काम हो गया है। दो दिनों में टीम को पूरा सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। फाइनल रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी।

हरसिमरनप्रीत कौर, जिला पंचायत सीइओ।

ये भी पढ़ें

सोने के बाद अब कटनी की धरती उगलेगी ‘काला सोना’, उमड़ार नदी के किनारे मिला कोयले का भंडार, GsI ने किया सर्वे
कटनी
Coal Mine Discovered in Katni

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 09:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / ‘सरकार’ ने बनवाए 1.8 लाख लोगों के पक्के मकान, 1.43 लाख और आशियाने की ‘दरकार’
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई: 1800 वर्गफीट में बना अवैध मकान किया ध्वस्त

Atikraman
कटनी

राजस्व वसूली का हस्र: 10 माह में सिर्फ 12 फीसदी नगर निगम में वसूली

Rajasva vasuli
कटनी

लखाखेरा में भव्य शोभायात्रा के साथ श्रीमद्भागवत पुराण एवं पंच कुण्डीय विष्णु यज्ञ का शुभारंभ

Bhagawati katha
कटनी

High Court के आदेश पर ‘बुलडोजर एक्शन’, 1800 वर्गफीट में बना अवैध निर्माण ध्वस्त

कटनी

एमपी में शराब के नशे में स्कूल पहुंचे मास्टर साहब! बोले- ‘मैंने पी रखी है…क्या कर लोगे मेरा’

katni news
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.