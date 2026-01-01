लखाखेरा में भव्य शोभायात्रा के साथ श्रीमद्भागवत पुराण एवं पंच कुण्डीय विष्णु यज्ञ का शुभारंभ

कटनी। तहसील बड़वारा अंतर्गत ग्राम लखाखेरा में शुक्रवार को भव्य शोभायात्रा के साथ श्रीमद् भागवत पुराण एवं पंच कुण्डीय विष्णु यज्ञ का विधिवत शुभारंभ हुआ। आयोजन के प्रथम दिन गांव का माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक अनुष्ठानों के पश्चात सायंकाल कलश यात्रा एवं शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला, पुरुष एवं बच्चे उत्साहपूर्वक शामिल हुए।

शोभायात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर पारंपरिक वेशभूषा में श्रद्धा भाव से चल रही थीं, जबकि पुरुष श्रद्धालु भगवा ध्वज लिए भजन-कीर्तन और धार्मिक जयघोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गाजे-बाजे, ढोल-नगाड़ों और जय श्रीकृष्ण के जयकारों से संपूर्ण ग्राम भक्तिरस में सराबोर हो गया। शोभायात्रा ग्राम के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए कथा स्थल श्री सिद्ध बाबा नवग्रह वाटिका पहुंची, जहां विधिवत पूजा-अर्चना के साथ धार्मिक कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया।