हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई: 1800 वर्गफीट में बना अवैध मकान किया ध्वस्त

खेमचंद मोटवानी का कहना है कि सीट नंबर 8 में प्लांट नंबर 69 जो कि 1800 वर्गफीट नि:शुल्क प्लाट दिया गया था। 40 साल से मकान बना हुआ है, मकान टैक्स की रसीदें भी हैं। यह मकान वंदना मोटवानी के नाम पर था। तहसीलदार का नोटिस खेमचंद मोटवानी के नाम से आ रहा था। मकान वंदना मोटवानी का तोड़ा गया है। 35 फीट की रोड है, लेकिन 37 फीट खाली है, फिर भी अतिक्रमण बताकर दीपक जियानी, किशोर जियानी के खिलाफ न्यायालय में रोड में कब्जा कर अवैध निर्माण की 2017 में शिकायत की थी। न्यायालय ने आदेश दिया था कि जो गलत है उसे अलग किया जाए। तत्कालीन अधिकारियों ने गलत सीमांकन कर मेरा अतिक्रमण बता दिया गया, न्यायालय में गए तो सही सुनवाई नहीं हुई। आयुक्त न्यायालय में अधिवक्ता ने भी गुमराह किया। तोडऩे का नोटिस मिलने के बाद हाइकोर्ट गए तो वहां से डायरेक्शन कमिश्नर कोर्ट जाने कहा गया है, यहां पर दो साल केस चला। रिपिटीशन में उच्च न्यायालय को गलत जानकारी देकर लगाई, जिसमें सही निर्णन न होने से उनके खिलाफ गलत कार्रवाई हो गई। 25 दिसंबर 25 को नोटिस तहसीलदार से आया तो उस नोटिस को लेकर आयुक्त न्यायालय गए, इस पर सुनवाई करते हुए 9 फरवरी 2026 की पेशी दी गई, मामला न्यायालय में चल रहा है, इसके बाद भी गलत कार्रवाई कर दी गई है। फिर 27 फरवरी को नोटिस देकर कार्रवाई कर दी गई।