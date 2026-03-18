रीठी जनपद पंचायत को मिला नया नेतृत्व, श्यामाबाई निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित, कांग्रेस स्तब्ध

राजनीतिक दृष्टि से यह चुनाव खासा चर्चित रहा। भाजपा नेता पप्पू मिश्रा ने उन्हें भाजपा समर्थित बताया, वहीं स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के अप्रत्यक्ष समर्थन की चर्चाएं भी सामने आईं। इसने चुनाव को और रोचक बना दिया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अभिलाष राय, मयंक कंदेले, सरपंच नरेश राय, विजय पटेल, चंदन सिंह, हिमांशु राय, संतोष पटेल, ऋषि अग्रवाल, संतोष मांझी, राजा कंदेले और लकी चौदाहा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजनीतिक माहौल अचानक बदल गया, जब कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्य श्यामा बाई गौड़ अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद भाजपा में शामिल हो गईं। सुबह से ही जनपद पंचायत परिसर में गहमागहमी बनी रही। श्यामा बाई को कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा माना जा रहा था, लेकिन अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद बाहर निकलते ही उन्होंने मीडिया के सामने भाजपा के प्रति समर्थन जताया और गले में भगवा दुपट्टा धारण कर लिया। जनपद पंचायत के बाहर कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष सौरभ सिंह, पूर्व विधायक, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र जैन, ब्लॉक अध्यक्ष नदीम अहमद, एडवोकेट शब्बीर खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन श्यामा बाई के इस कदम से वे स्तब्ध रह गए।