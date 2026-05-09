अवैध परिवहन रोकने कटनी में पहली बार लागू हुआ एआई निगरानी सिस्टम, वाहनों पर ठोका लाखों का जुर्माना

बालमीक पांडेय @ कटनी. जिले में खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए अब खनिज विभाग व प्रशासन शुक्रवार से अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लेने लगा है। कटनी-बड़वारा हाईवे-40 पर यातायात चौकी सुर्खी टैंक के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित मानव रहित चेक पोस्ट 8 मई से शुरू हो गया है। इस हाईटेक सिस्टम के जरिए बिना रॉयल्टी और फर्जी दस्तावेजों के साथ खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की पहचान स्वत: होने लगी है। पहले दिन 3 वाहनों पर खनिज विभाग ने जुर्माना ठोका है।

खनिज विभाग के अनुसार चेक पोस्ट की स्थापना की प्रक्रिया पूरी कुछ माह पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अनुमति के बाद पूरी कर ली गई थी। अब जिला खनिज कार्यालय में विशेष कमांड सेटअप तैयार किया गया है, जहां से पूरे सिस्टम की निगरानी की जा रही है। यह एआई आधारित सिस्टम है। कैमरों से नंबर ट्रैस कर लोड खनिज का प्रकार, भार की जांच की जां, फोटो के साथ भोपाल व जिला स्तर पर स्थित कमांड सेंटर में मैसेज आते ही तत्काल जांच शुरू कराई जाती है। तत्काल जुर्माना भरने पर वाहन छोड़ दिया जाएगा, यदि राशि जमा नहीं की जाती तो फिर नोटिस जारी कर वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया होगी।