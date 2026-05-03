उच्च शिक्षा विभाग की नई पहल: अब संकाय बदलकर भी विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश

प्रवेश प्रक्रिया का प्रथम चरण 2 मई से 15 मई तक चलेगा। इस दौरान इच्छुक विद्यार्थियों को ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन 4 मई से 16 मई तक किया जाएगा। इसके बाद 21 मई को सीट आवंटन सूची जारी की जाएगी। महाविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या से बचा जा सके। विद्यार्थी मेजर और माइनर विषयों के अनुसार ही प्रवेश मिलेगा। यदि कोई छात्रा मेजर या माइनर विषय से अलग विषय में प्रवेश लेना चाहती है, तो उसे जिले के अग्रणी महाविद्यालय में आयोजित वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से पात्रता सुनिश्चित करनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण में पंजीयन करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित समय सीमा में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई छात्रा इस चरण में प्रवेश नहीं लेती है, तो उसे अगले चरण में शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में उसे केवल कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड के माध्यम से ही प्रवेश मिल सकेगा। विशेष बात यह है कि प्रथम चरण में ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क रखी गई है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। जिले के कई महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं।