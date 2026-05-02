Katni Murder: अवैध संबंध से छुटकारा पाने प्रेमिका ने रात में घर बुलाया, भाईयों के साथ मिलकर की हत्या

​इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी रितेश शर्मा ने बताया कि, बीते 27 अप्रैल 2026 को प्रार्थी हरीश साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, उसके पिता संतराम साहू ने अपने खेत की मेड़ पर लगे आम के पेड़ पर बिजली के तार से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन, यहां ​डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की नाक पर गंभीर चोटों के निशान थे और बिजली के तार को गले में फंसाकर इतनी जोर से खींचा गया था कि, उनकी श्वासनली का छल्ला टूट गया था। हत्या की पुष्टि होते ही पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1), 61(2), 3(5) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की।