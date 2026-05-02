भीषण गर्मी में बदला मौसम, 21 जिलों में बारिश का अलर्ट, 50 कि.मी की रफ्तार से चलेगी आंधी

MP Weather : मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां भीषण गर्मी का दौर जारी है तो वहीं, दूसरी तरफ आंधी - बारिश ने अधिकतर क्षेत्रों के मौसम का मिजाज बदल दिया है। शुक्रवार को पूरे दिन प्रदेश के कई जिलों के मौसम में बदलाव देखने को मिला, जिससे दिन की तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, राजधानी भोपाल में स्थित प्रदेश के मौसम विभाग ने आज शनिवार को राज्य के 21 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही, इनमें से कई इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चलने की भी संभावना जताई है। विभाग का ये भी कहना है कि प्रदेश में अगले चार दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है।