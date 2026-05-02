ढहाई जाएगी भोपाल की 7 दशक पुरानी बस्ती, जमींदोज होंगे मकान-दुकान, पहुंचा अमला

Manas Bhawan- राजधानी भोपाल की करीब 7 दशक पुरानी बस्ती ढहाई जा रही है। यहां के मकान और कुछ छोटी दुकानों को जमींदोज किया जा रहा है। मानस भवन के पीछे की झुग्गी बस्ती को हटाने की पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई शनिवार सुबह से ही शुरू हो गई है। पूरे इलाके में सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बस्ती ​के निवासियों में प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ जबर्दस्त आक्रोश है। बस्ती हटाने के विरोध में जहां शुक्रवार को एक युवक टॉवर पर चढ़ गया था वहीं कांग्रेस नेताओं ने रातभर रुककर धरना दिया। हालांकि प्रशासन अडिग है और स्थिति को काबू में रखने के लिए बस्ती के चारों ओर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है।