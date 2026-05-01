जबलपुर हादसा: 20 फीट गहरे पानी में डूबा है क्रूज, अभी भी कई लोग फंसे, कोलकाता से आई स्पेशल टीम

Jabalpur Tragedy: मध्यप्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध में क्रूज हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह 5 और शव बरामद हुए जिससे मृतकों की संख्या 9 हो गई है। एक दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कई लोगों के क्रूज में फंसे होने की बात कही जा रही है। बांध में क्रूज करीब 20 फीट गहराई में डूबा है। इसे जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। सेना के साथ ही स्पेशल टीमें क्रूज निकालने के काम में जुटी हैं। हाइड्रॉलिक मशीनों और पोकलेन से क्रूज को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यहां तक कि कोलकाता से एक स्पेशल टीम भी बुलाई गई है।