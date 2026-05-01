क्रूज हादसे से कुछ देर पहले का वीडियो आया सामने, कोई नहीं पहना था लाइफ जैकेट

बता दें कि गुरुवार शाम को बरगी डैम में तेज आंधी तूफान के बीच क्रूज डूबने की घटना में अब तक 9 लोगों के शव मिल चुके हैं, 4 लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। हादसे में 28 लोग सुरक्षित बचे हैं। इस भयावह हादसे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये सहायता देने की घोषणा की है। वहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। शुक्रवार को खुद सीएम मोहन यादव जबलपुर पहुंचे हैं जहां उन्होंने हादसे में प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।