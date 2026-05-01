CM मोहन यादव ने बताई जबलपुर क्रूज हादसे की वजह, कहा- ये लोग होंगे सम्मानित

Jabalpur cruise accident: मध्य प्रदेश में जबलपुर क्रूज हादसे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि बरगी बांध हादसा चक्रवात की वजह से हुआ है। उसकी विस्तृत जानकारी जांच रिपोर्ट के बाद ही मिल सकेगी। उन्होंने ने कहा कि इस हादसे में मन को बेहद दुख पहुंचा। वहीं, सीएम ने इस दौरान एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने घोषणा की कि दुर्घटना में रेस्क्यू टीम के जिन सदस्यों ने लोगों को पानी से बाहर निकाला, उनका 15 अगस्त को सम्मान किया जाएगा। घटनास्थल पर डिप्टी सीएम सहित मंत्री राकेश सिंह और नेता विपक्ष उमंग सिंघार पहुंच चुके है। सीएम ने हादसे में पीड़ितों के परिवार से मुलाकात की। जल्द सीएम मोहन यादव भी पहुंचने वाले है। (MP News)