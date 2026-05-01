‘मेरी मम्मी कब आएंगी…’ रो-रोकर बार-बार पूछ रहा तनिष्क, कैसे बताएं- नहीं आएंगी

इस हादसे के बारे में 42 साल के मनोज श्रीवास बताते है कि वे अपने परिवार के साथ एक यादगार दिन मनाने आए थे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये दिन ही उनके जीवन का मनहूस दिन हन जाएगा। उन्होंने पत्नी, छोटे भाई और तीन बच्चों के साथ बरगी डैम में क्रूज राइड का प्लान बनाया। बच्चों को भी मजा आ रहा था। तनिष्का ने बताया कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था हम लोग फोटो खींच रहे थे। मम्मी-पापा भी बहुत खुश थे लेकिन अचानक से मौसम बदलने लगा। हवा तेज होने लगी थी लेकिन क्रूज चलता रहा। हमें लाइफ जैकेट तब दी गई जब हालत बिगड़ने लगी। कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। तेज हवाओं के कारण लहरें ऊंची उठने लगीं और अचानक क्रूज डगमगाने लगा।