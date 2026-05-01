जबलपुर हादसा: बरगी बांध में कैसे डूबा क्रूज, पायलट ने बताई आपबीती

Jabalpur Tragedy: जबलपुर के बरगी बांध में क्रूज हादसा तेज आंधी के साथ आया। देखते ही देखते कई परिवारों की पिकनिक वाली खुशी दुख की चीत्कार में बदल गई। दृश्य देखने वालों की आंखें पथरा गईं। अपनों को खोने वालों की रुदन भरी चीत्कार सुन हर किसी का कलेजा फटा जा रहा था। गुरुवार शाम बरगी डैम में पलटा क्रूज एमपी टूरिज्म का था। हादसे की वजह तेज आंधी बताई जा रही है। क्रूज के पायलट ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तेज तूफान के कारण यह हादसा हुआ। तेज आंधी से क्रूज अनियंत्रित होकर बांध में डूब गया।