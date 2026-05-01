पुराना इंजन झेल नहीं पाया मौसम का रौद्र रूप, जान बचाने तैरते वक्त पानी में डूबे गांवों के अवशेषों में फंसकर भी गई होंगी जानें

बरगी बांध में संचालित क्रूज क्यों डूबा (bargi cruise tragedy) जांच के बाद ही सही कारणों का पता चल पाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि क्रूज के डूबने के तकनीकी और प्राकृतिक दोनों कारण हो सकते हैं। लेकिन स्थिर बैकवॉटर में इसके डूबने के पीछे ऊंची लहरें, सेंटर ऑफ ग्रेविटि का बिगड़ना इंजन फैल्योर हो सकता है। धूल भरी आंधी से दृश्यता शून्य हो गई थी। ऐसे में यदि इंजन में खराबी या लहरों का दबाव बढ़े, तो क्रूज अनियंत्रित होकर पानी के दबाव को झेलने में सक्षम नहीं रहता।