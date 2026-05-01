उठ जा राजा बेटा मेरे… बार-बार कपड़ा हटाकर मृत पुत्र को निहार रहे पिता, जबलपुर हादसे का सबसे दर्दनाक नजारा

Jabalpur Tragedy: एमपी के जबलपुर में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ। आंधी के कारण यहां के बरगी बांध में क्रूज डूब गया। हादसे के वक्त उसमें करीब 40 लोग सवार थे। दो दर्जन से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया जबकि अभी तक 9 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। कई महिलाएं, बच्चे अभी लापता हैं। बांध में डूबे क्रूज में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। इधर अस्पताल में शवों का ढेर लग गया है। मृतकों के परिजन उनकी याद में बिलख रहे हैं। यहां एक पिता बार-बार कपड़ा हटाकर अपने मृत बेटे को निहारते नजर आए। यह दर्दनाक दृश्य हर किसी को रुला गया।