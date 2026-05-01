1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

उठ जा राजा बेटा मेरे… बार-बार कपड़ा हटाकर मृत पुत्र को निहार रहे पिता, जबलपुर हादसे का सबसे दर्दनाक नजारा

Jabalpur Tragedy: मृतकों के परिजन उनकी याद में बिलख रहे, एक पिता बार-बार कपड़ा हटाकर अपने मृत बेटे को निहारते नजर आए

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

deepak deewan

May 01, 2026

Son of Delhi's Pradeep Dies in Jabalpur Accident

Son of Delhi's Pradeep Dies in Jabalpur Accident

Jabalpur Tragedy: एमपी के जबलपुर में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ। आंधी के कारण यहां के बरगी बांध में क्रूज डूब गया। हादसे के वक्त उसमें करीब 40 लोग सवार थे। दो दर्जन से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया जबकि अभी तक 9 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। कई महिलाएं, बच्चे अभी लापता हैं। बांध में डूबे क्रूज में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। इधर अस्पताल में शवों का ढेर लग गया है। मृतकों के परिजन उनकी याद में बिलख रहे हैं। यहां एक पिता बार-बार कपड़ा हटाकर अपने मृत बेटे को निहारते नजर आए। यह दर्दनाक दृश्य हर किसी को रुला गया।

दिल्ली से शादी में आए परिवार ने मां-बेटे को खोया

दिल्ली कैंट के कर्मचारी जूलियस तिलहरी में अपने एक रिश्तेदार के घर शादी में आए थे। शादी शुक्रवार को है, ऐसे में वे गुरुवार को क्रूज में घूमने का प्लान बनाकर निकले। अपनी पत्नी मधुर, बेटी मरीना, दामाद प्रदीप व उनके बच्चों के साथ जूलियस भी क्रूज में सवार हो गए थे। हादसे में उनकी पत्नी मधुर की मौत हो गई। दामाद प्रदीप और बेटी सिया तो सुरक्षित मिल गई पर बेटी मरीना और उसका बेटा त्रिशान लापता हो गए थे। शुक्रवार सुबह रेस्क्यू में मरीना और उसके बेटे के शव मिले।

प्रदीप बार-बार कपड़ा हटाकर अपने मृत पुत्र को निहारते रहे

पत्नी और बेटे का शव देखकर प्रदीप बदहवास हो गए। जब दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखे थे तो वे बार बार पत्नी और बेटे को देखते रहे। प्रदीप बार-बार कपड़ा हटाकर अपने मृत पुत्र को निहारते रहे। जिसने भी उन्हें ऐसा करते देखा, वह खुद दर्द से भर उठा। उठ जा राजा बेटा… यूं खामोश ना रह… तेरी खामोशी मेरा हृदय चीर रही है… कुछ तो बोल बेटा… पिता के ये शब्द अस्पताल में मौजूद लोगों का हृदय विदीर्ण कर रहे हैं।

तहसीलदार के पति ने राहत कार्य में साथ दिया

क्रूज में बरगी तहसीलदार के पति हर्ष बग्घा भी जाने वाले थे। क्रूज लेट होने से उन्होंने अपना प्लान कैंसिल किया। क्रूज डूबने की जानकारी लगी तो वे पत्नी के साथ मौके पर पहुंचे। राहत कार्य में साथ दिया।

मौके पर हाथ बांधे खड़़े रहे जनप्रतिनिधि

हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीम, पुलिस अधिकारी और जवान व स्थानीय लोगों समेत अन्य लोगों ने क्रूज में रस्सी बांधकर उसे खींचना शुरू किया। मौके पर मौजूद मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक ननिज अध्यक्ष वहां से हटे और दूर जाकर हाथ बांधकर खड़े हो गए। किसी भी जनप्रतिनिधि ने रस्सी को न तो पकडऩे का प्रयास किया न ही क्रूज को निकालने का प्रयास कर रहे लोगों, पुलिस और टीम का साथ दिया।

ये भी पढ़ें

ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिकस्त देनेवाले केपी यादव को बीजेपी ने नवाजा, दिया बड़ा दायित्व
भोपाल
Major Responsibility for KP Yadav the Man Who Defeated Jyotiraditya Scindia

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 May 2026 01:08 pm

Published on:

01 May 2026 12:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / उठ जा राजा बेटा मेरे… बार-बार कपड़ा हटाकर मृत पुत्र को निहार रहे पिता, जबलपुर हादसे का सबसे दर्दनाक नजारा

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मेरी मम्मी कब आएंगी…’ रो-रोकर बार-बार पूछ रहा तनिष्क, कैसे बताएं- नहीं आएंगी

Jabalpur Boat Accident
जबलपुर

जबलपुर में अस्पताल में लगी शवों की कतार, मां के शव से लिपटकर बिलख रहे बे​टे-बेटियां

Queue of bodies forms at Jabalpur hospital awaiting post-mortem
जबलपुर

पुराना इंजन झेल नहीं पाया मौसम का रौद्र रूप, जान बचाने तैरते वक्त पानी में डूबे गांवों के अवशेषों में फंसकर भी गई होंगी जानें

bargi cruise tragedy Technical Flaws in Cruise Exposed why sink
जबलपुर

जबलपुर हादसा: 20 फीट गहरे पानी में डूबा है क्रूज, अभी भी कई लोग फंसे, कोलकाता से आई स्पेशल टीम

Jabalpur Tragedy: Cruise boat submerged in 20-foot-deep water
जबलपुर

क्रूज हादसे पर दुखी सीएम मोहन यादव ने किया 4-4 लाख के मुआवजे का एलान, रेस्क्यू जारी

Bargi Cruise Accident
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.