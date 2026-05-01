Jabalpur Tragedy: मध्यप्रदेश के जबलपुर में क्रूज हादसे में मरनेवालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुुरुवार शाम को हुए इस हादसे में अब तक 9 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। इनमें 8 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। हादसे के बाद देर रात तक 4 शव मिले थे जबकि 5 पर्यटकों के शव शुक्रवार को मिले। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखा गया है। शवों की कतार देख देखकर हर कोई दुखी हो रहा है, मृतकों के परिजन बिलख रहे हैं। जबलपुर में बरगी बांध में हुए इस क्रूज हादसे से प्रदेशभर में शोक पसर गया है। सीएम मोहन यादव ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इस बीच बरगी बांध में रेस्क्यू जारी है। स्थानीय प्रशासन के साथ कई स्पेशल टीमें बांध में डूबे क्रूज को निकालने के काम में जुटी हुई हैं।