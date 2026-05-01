क्रूज हादसे पर दुखी सीएम मोहन यादव ने किया 4-4 लाख के मुआवजे का एलान, रेस्क्यू जारी

bargi cruise tragedy: मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज हादसे ने हर किसी की आंखें नम कर दीं। हादसे कमें अब तक 9 लोंगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं रेस्क्यू (bargi cruise tragedy) अब भी जारी है। इस भयावह हादसे प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने शोक जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का एलान भी किया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। कुछ लोगों को बचा लिया गया है, वहीं कुछ की तलाश अब भी जारी है।