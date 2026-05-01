क्रूज हादसे पर दुखी सीएम मोहन यादव ने किया 4-4 लाख के मुआवजे का एलान, रेस्क्यू जारी

Bargi Cruise Accident: दुखी सीएम मोहन यादव ने किया आर्थिक सहायता का एलान (photo:patrika creative)
bargi cruise tragedy: मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज हादसे ने हर किसी की आंखें नम कर दीं। हादसे कमें अब तक 9 लोंगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं रेस्क्यू (bargi cruise tragedy) अब भी जारी है। इस भयावह हादसे प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने शोक जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का एलान भी किया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। कुछ लोगों को बचा लिया गया है, वहीं कुछ की तलाश अब भी जारी है।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर में तेज आंधी-तूफान के कारण बरगी डैम में हुए दुखद क्रूज हादसे (bargi cruise tragedy) को लेकर स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू फोर्स का ऑपरेशन लगातार जारी है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मौके पर मौजूद हैं।
सीएम डॉ. यादव ने संवेदना जताते हुए कहा है कि संकट की इस घड़ी (bargi cruise tragedy) में राज्य सरकार संवेदनशीलता पूर्ण प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है।
एमपी सीएम डॉ. मोहन यादव ने हादसे (bargi cruise tragedy) में हुई जनहानि को पीड़ादायक बताते हुए कहा कि शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। वहीं मृतकों के परिवारजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दे दिए हैं।
बता दें कि क्रूज हादसे में 30 अप्रेल को जहां जहां 4 लोगों की मौत की खबर आई थी, वहीं देर रात तक पांच और शव मिलने के बाद इनकी संख्या गुरुवार को नौ हो गई थी। अब 1 मई को भी 3 और शव बरामद किए गए हैं। 3 शव और मिलने की खबर अभी-अभी आई है। मृतकों के नाम साईदा शमीम, रेशमा, ज्योति बताए जा रहे हैं। यानी अब तक कुल 12 मौतें हो चुकी हैं। वहीं कई लोगों के अब भी लापता होने की खबरें आई हैं।
बताया जा रहा है कि रेस्क्यू के लिए कोलकाता से स्पेशल टीम को बुलाया गया है। क्रूज डैम के 20 फीट गहराई में फंसा हुआ है। अब एमपी के गोताखोरों और रेस्क्यू टीम के साथ ही कोलकाता से आई स्पेशल टीम भी बचाव कार्यों में सहयोग करेगी।
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