लाशें उगल रहा जबलपुर का बांध, 9 मिलीं, आधा दर्जन से ज्यादा और शव होने की आशंका, कई लापता

Jabalpur- एमपी के जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज हादसे में हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 9 शव मिले हैं। आधा दर्जन से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बरगी बांध में क्रूज में कुल 29 यात्रियों के टिकट जारी किए गए थे पर इसमें 40 से ज्यादा लोग बैठे थे। बताया जा रहा है कि 10-11 लोग बिना टिकट सवार थे। अभी तक कुल 6 व्यक्तियों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। शेष व्यक्तियों की तलाश एवं बचाव चल रहा है। शुक्रवार सुबह बचाव अभियान दोबारा शुरु किया गया है। घटनास्थल पर जबलपुर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ एसडीआरएफ तथा अन्य बचाव दल मौजूद हैं।