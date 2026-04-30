30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

MP में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बकाया मानदेय और ग्रेच्युटी मिलेगा

MP News: जबलपुर हाईकोर्ट में गुरूवार को सुनवाई हुई जिसमें कार्यकर्ताओं को बड़ी जीत मिली। हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा मानदेय में की गई कटौती को गलत माना।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Akash Dewani

Apr 30, 2026

Anganwadi Workers Outstanding Honorarium Gratuity after retirement high court decision MP News

Anganwadi Workers to get Outstanding Honorarium (फोटो- Patrika.com)

MP Anganwadi Workers: मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ियों में काम करने वाली कार्यकर्ताओं को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए एक बड़ी खुशखबरी भी दी है। मामला साल 2019 से 2023 के बीच कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय कटौती से जुड़ा है। इस मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में गुरूवार को सुनवाई हुई जिसमें कार्यकर्ताओं को बड़ी जीत मिली। हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा मानदेय में की गई कटौती को गलत माना। यहीं, नहीं कोर्ट ने मानदेय को तुरंत बहाल करने के निर्देश भी सरकार को दिए। हाईकोर्ट के ये फैसला हजारों आंगनवाड़ी बहनों के चेहरे पर खुशियां लाने वाला है। महिलाएं लंबे समय से अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ रही जिसमें उन्हें आज बड़ी जीत मिली है। (MP News)

सरकार को ब्याज के साथ चुकाना होगा एरियर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा मानदेय में की गई कटौती को गलत माना। यहीं नहीं, कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि जून 2019 से जून 2023 तक का जो भी एरियर है उसे सरकार को 6% इंटरेस्ट के साथ चुकाना होगा। इस कार्य कॉम पूरा करने के लिए कोर्ट ने सरकार को 120 दिन का समय दिया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी ग्रेच्युटी

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक और बड़ा फैसला भी सुनाया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 'ग्रेच्युटी एक्ट' के दायरे में रखा जाए ताकि वह सेवानिवृत्ति होने बाद खाली हाथ न रहें। कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब उन्हें रिटायरमेंट पर निर्धारित फॉर्मूले के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला

मानदेय में कटौती से जुड़े इस विवाद की शुरुआत साल 2018-19 में हुई थी। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2018 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी को घोषणा की गई थी लेकिन राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मानदेय और एरियर को लेकर बदलाव कर दिए जिसके कारण 2019 से 2023 के बीच कई क्षेत्रों की कार्यकर्ताओं को बढ़ा मानदेय नहीं मिला और कुछ के मानदेय में कटौती देखी गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसमें आज उन्हें बड़ी जीत मिली है।

साल 2023 में हुई थी बढ़ोतरी

बता दें कि, एमपी में आखरी बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी साल 2023 में की गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार रुपए तक कर दिया गया था। वहीं,सहायिकाओं के मानदेय को बढ़ाकर 6500 रुपए किया गया। इस दौरान ये भी निर्णय लिया गया था कि मानदेय में हर साल 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की थी। (MP News)

ये भी पढ़ें

देश की रक्षा करने वाले फौजी के साथ शराब दुकान पर मारपीट, VIDEO देख भड़के लोग
कटनी
Liquor Shop Employees Assault Soldier Video Viral katni mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Apr 2026 07:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / MP में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बकाया मानदेय और ग्रेच्युटी मिलेगा

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जबलपुर में नर्मदा नदी के बरगी डैम में डूबा क्रूज, 4 लोगों के शव मिले, 10 की तलाश जारी

BARGI DAM ACCIDENT
जबलपुर

अधिकारी की हरकत पर भड़के सीएम मोहन यादव, काफिला रुकवाकर दी नसीहत

CM Mohan Yadav
जबलपुर

शराब फैक्ट्रियों को कौडिय़ों के भाव में देने की तैयारी! एमपी में सड़ा दिया 11731 टन गेहूं

11731 Tons of Wheat Rot in Warehouses in MP
जबलपुर

एमपी में साधु की निर्मम हत्या, जिस मंदिर का निर्माण करा रहे थे वहीं मिला शव

jabalpur
जबलपुर

मंत्री प्रतिमा बागरी की बढ़ेंगी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने 60 दिन में मांगी रिपोर्ट

pratima bagri
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.