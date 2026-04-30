MP में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बकाया मानदेय और ग्रेच्युटी मिलेगा

MP Anganwadi Workers: मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ियों में काम करने वाली कार्यकर्ताओं को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए एक बड़ी खुशखबरी भी दी है। मामला साल 2019 से 2023 के बीच कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय कटौती से जुड़ा है। इस मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में गुरूवार को सुनवाई हुई जिसमें कार्यकर्ताओं को बड़ी जीत मिली। हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा मानदेय में की गई कटौती को गलत माना। यहीं, नहीं कोर्ट ने मानदेय को तुरंत बहाल करने के निर्देश भी सरकार को दिए। हाईकोर्ट के ये फैसला हजारों आंगनवाड़ी बहनों के चेहरे पर खुशियां लाने वाला है। महिलाएं लंबे समय से अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ रही जिसमें उन्हें आज बड़ी जीत मिली है। (MP News)