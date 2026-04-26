एमपी में साधु की निर्मम हत्या, जिस मंदिर का निर्माण करा रहे थे वहीं मिला शव

बरगी बांध के पास कुटिया में रहने वाले साधु ताराचंद कुशवाहा उर्फ तारा पुरी (67 वर्ष) की निर्मम हत्या कर दी गई। शरीर पर धारदार हथियार से एक के बाद एक आठ वार किए गए। बरगी पुलिस ने बताया कि बरगी बांध के पास भोलेनाथ का मंदिर है। पास में ही एक कुटिया है। इसमें तीन साल से सिवनी घंसौर निवासी ताराचंद कुशवाहा उर्फ तारा पुरी रहते थे। वे मंदिर और कुटिया का जीर्णोद्धार करा रहे थे। रोजाना की तरह लोगों ने उन्हें शाम को मंदिर और फिर कुटिया के पास देखा था। दूसरे दिन जब सुबह काम करने वाले मंदिर पहुंचे तो तारा पुरी नजर नहीं आए, तो काम करने आए लोग कुटिया पहुंचे। वहां खून से लथपथ उनका शव पड़ा था, जिसकी सूचना तुरंत मजदूरों ने पुलिस को दी।