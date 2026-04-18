एमपी में पूर्व जनपद उपाध्यक्ष का युवती के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल

MP News Objectionable Video of Former Janpad upadhyaksh with Young Girl Goes Viral
MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले में एक पूर्व जनपद उपाध्यक्ष के दो अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। वायरल वीडियो बेहद आपत्तिजनक हैं और इनमें पूर्व जनपद उपाध्यक्ष के बेहद कम उम्र की युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं। वीडियो मऊगंज थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये वीडियो हनुमना के पूर्व उपाध्यक्ष विनोद मिश्रा के हैं। पूर्व उपाध्यक्ष किस पार्टी से संबंधित हैं इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। पत्रिका इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो बेहद आपत्तिजनक हैं इसलिए उन्हें प्रसारित नहीं किया जा सकता है।
पूर्व जनपद उपाध्यक्ष के आपत्तिजनक वीडियो एक लड़की ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। कुछ ही देर में लोगों ने इन्हें डाउनलोड कर लिया और वायरल कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद लड़की ने दोनों वीडियो अपने सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो चुके थे। वीडियो संज्ञान में आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, हालांकि अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है।
पूर्व जनपद उपाध्यक्ष के जो दो अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं उनमें वो एक बेहद कम उम्र की लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं। लड़की की उम्र को देखते हुए ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये मामला हनीट्रैप का हो सकता है, अभी तक संबंधित नेता की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और न ही शिकायत दर्ज कराई है जिसके कारण हनीट्रैप की आशंका और बढ़ रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है।
पिछले साल मई के महीने में मध्यप्रदेश के मंदसौर में दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ का अश्लील वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था। वायरल वीडियो में भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए कैद हुए थे। ये वीडियो हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए थे। जो कि 13 मई 2025 की रात करीब 8 बजे के थे। वायरल वीडियो में भाजपा नेता और महिला आपत्तिजनक हालत में दिख रहे थे और कार का नंबर भी साफ दिख रहा था। इस वीडियो के वायरल होने के अगले दिन दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ था। जिसमें मनोहर लाल धाकड़ उसी महिला के साथ बीच सड़क पर कपल डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे। तब भाजपा नेता मनोहर धाकड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
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