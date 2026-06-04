NEET Paper Leak- मऊगंज की आकांक्षा की मौत पर भड़कीं ममता बनर्जी, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

बता दें कि, इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि- मोदी जी की एक भ्रष्ट, टूटी हुई व्यवस्था की देन है। और धर्मेंद्र प्रधान जी? आज भी कुर्सी पर हैं।फिर वही कमेटी। वही ट्रांसफर। वही जांच। न सुधार, न न्याय। राहुल ने आगे लिखा कि 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को जिस हद तक बर्बाद किया है, उसकी कीमत भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है।' इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने आकांक्षा के परिजनों से भी मुलाकात की थी। जाखड़ ने परिजनों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी।