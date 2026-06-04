NEET Paper Leak- मऊगंज की आकांक्षा की मौत पर राहुल गांधी के पोस्ट से गरमाई सियासत, केंद्र सरकार को घेरा

NEET Paper Leak- NEET पेपर लीक के कारण मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की निवासी छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी (Akanksha Chaturvedi) का अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाला मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गुरूवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी जिससे राजनीति गरमा गई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पहले ट्विटर) पर मामले को लेकर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि, आकांक्षा NEET पेपर लीक (NEET Paper Leak) होने के बाद से वो आहत थी और 20 मई को उसने नागपुर में आत्महत्या कर ली थी।