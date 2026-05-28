केदारनाथ यात्रा में रीवा के बुजुर्ग दंपति लापता, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर तैनात सभी सेक्टर अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसियों को दंपति की तलाश के लिए अलर्ट जारी किया है। दंपति के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर तत्काल जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र रुद्रप्रयाग के नंबर 8958757335 पर संपर्क करने की अपील की गई है। इसके अतिरिक्त परिजनों के मोबाइल नंबर 6268631140, 9179487573 एवं 9755932920 पर भी सूचना दी जा सकती है। प्रशासन ने यात्रियों एवं स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि उक्त दंपति कहीं दिखाई दें तो तुरंत सूचना देकर खोज अभियान में सहयोग करें। फिलहाल पुलिस और प्रशासन लगातार खोजबीन में जुटे हुए हैं।