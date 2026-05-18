रीवा में दोस्त के घर पुलिसकर्मी को लगी गोली, मौत

मामले को लेकर रीवा एसपी गुरुकरण सिंह का कहना है कि, रविवार रात करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि, थाना रामनगर जिला मैहर में पदस्थ आरक्षक राकेश पटेल को सिर में गोली लगी है। वहीं, अस्पताल पहुंचाने पर डाक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक घटना की जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकेगी। मृतक के परिजन ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। फिलहाल, अभी कुछ कहना संभव नहीं, जांच के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट होगी।