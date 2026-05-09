MP News: शादी के 18 दिन बाद उजड़ा सुहाग, युवक ने की आत्महत्या

मृतक विद्रयांशू के परिजनों ने गांव के कुछ युवकों पर मारपीट और रुपए छीनने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को ही विद्रयांशू अपने गांव में किसी काम से जा रहा था जहां कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और बाद में उसके रुपए छीन लिए। इस घटना के बाद विद्रयांशू घर आया और कुछ देर बाद कमरे में जाकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का कहना है कि मारपीट की घटना से दुखी होकर ही विद्रयांशू ने अपनी जान दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु की। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है।