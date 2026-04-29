MP News: लेट आने वाले कर्मचारियों की कलेक्टर ने लगवाई ऑफिस के बाहर लाइन, जमकर डांटा, देखें वीडियो

जिला पंचायत के बाद कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का भी औचक निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट में भी कर्मचारियों और अधिकारियों की लेटलतीफी देख कलेक्टर ने नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि सभी कर्मचारी-अधिकारी अपने निर्धारित समय पर ऑफिस पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अब जो भी दफ्तर में देरी से आएगा उसका वेतन काटा जाएगा इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर जिम्मेदारी से कार्य करें और अनुशासन को बनाए रखें। कलेक्टर ने अनुशासनहीनता पर नाराजगी जताते हुए अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी को ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने और लेट आने वालों से आधे दिन का अवकाश आवेदन लेने के निर्देश दिए हैं।