संतान नहीं हुई तो 10 हजार पेड़ों को बना लिया परिवार, रीवा के दंपती की प्रेरक कहानी

Childless Couple Planted 10000 Trees- संतान का सुख न मिलने पर लोग अक्सर नियति को दोष देते हैं, लेकिन रीवा जिले के डभौरा क्षेत्र के छोटे से गांव के 68 वर्षीय दीनानाथ कोल और 65 वर्षीय पत्नी ननकी देवी ने इस दर्द को पर्यावरण की अनमोल सेवा में बदल दिया। अपनी सूनी गोद को प्रकृति मां की गोद से जोड़ा। पेड़ों को संतान मानकर पालन-पोषण शुरू किया। एक दौर था जब मीलों सिर्फ सूखी, पथरीली और वीरान जमीन दिखती थी। इस नि:स्वार्थ दंपती के संकल्प ने बंजर वन भूमि पर हरियाली का तिलक लगा दिया। धूल और पत्थरों के बीच उन्होंने परिश्रम से बीज रोपे।