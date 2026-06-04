राहुल गांधी ने मऊगंज की आकांक्षा के परिवार से की बात, कहा- बेटी की मौत नहीं जाएगी व्यर्थ

NEET Paper Leak- मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के नईगढ़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मगनिया(पुरवा) निवासी कृष्ण कुमार चतुर्वेदी की पुत्री आकांक्षा चतुर्वेदी द्वारा नीट परीक्षा निरस्त होने से आहत होकर आत्महत्या किए जाने के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुुरुवार को फोन पर बात की। इसके लिए रीवा से एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अनूप चंदेल को विशेष रूप से मगनिया गांव भेजा गया था। राहुल गांधी ने आकांक्षा के पिता कृष्णकुमार और माता नीलम चतुर्वेदी से फोन पर बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने पीडि़त परिवार को आश्वासन दिया है कि आकांक्षा की मौत व्यर्थ नहीं जाने देंगे, सरकार से जवाब लेंगे। साथ ही कहा है कि किसी तरह की समस्या हो तो वह सूचित करें, कांग्रेस के कार्यकर्ता परिवार की तरह उनके साथ खड़े रहेंगे।