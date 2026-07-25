वनपाल ने मांगी 2 लाख रुपये रिश्वत, रीवा में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने मामले का सत्यापन किया। जांच के दौरान वनपाल दिनेश कुमार द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर ट्रैप की योजना बनाई गई। शनिवार को लोकायुक्त टीम ने फरियादी ट्रक चालक नीरज यादव को रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 78 हजार रुपये देने के लिए आरोपी वनपाल दिनेश कुमार के पास भेजा। वनपाल ने फरियादी को रिश्वत की रकम देने के लिए वन परिक्षेत्र कार्यालय में बुलाया, वहां पहले से लोकायुक्त की टीम सादे कपड़ों में मौजूद थी और जैसे ही वनपाल ने रिश्वत की रकम ली तो उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।