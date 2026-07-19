‘मेरे बदले एकादशी का व्रत रखना, अंतिम संस्कार वाराणसी में करना’, बेटे के नाम भावुक संदेश लिख सतना में मां ने की आत्महत्या

सुबह जब स्थानीय लोगों ने कुएं में शव देखा तो पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला तो महिला की शिनाख्त नीलू मिश्रा के तौर पर हुई। पुलिस को मृतका के पास से एक बैग में सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें नीलू मिश्रा ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि उनका अंतिम संस्कार वाराणसी में किया जाए। बैग में शिव-पार्वती की एक प्रतिमा और 14 हजार रुपए नकद भी मिले हैं। पुलिस ने इन सभी वस्तुओं को जब्त कर जांच में शामिल कर लिया है। अंतिम इच्छा के अनुसार परिजन शव को लेकर वाराणसी ले गए हैं। नीलू मिश्रा के पति रविशंकर मिश्रा का करीब दस वर्ष पहले निधन हो गया था।