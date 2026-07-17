अब पन्ना से बांधवगढ़ तक बेखौफ चलेगा बाघ, MP में 4 टाइगर कॉरिडोर को NTCA की मंजूरी

योजना में शामिल वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार पन्ना टाइगर रिजर्व के रेडियो कॉलर लगे कई बाघ पहले ही मझगवां और चित्रकूट की दिशा में इन प्राकृतिक मार्गों का उपयोग कर चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तावित कॉरिडोर केवल कागजों की योजना नहीं, बल्कि पहले से इस्तेमाल हो रहे प्राकृतिक वन्यजीव मार्ग हैं।

योजना के तहत कमजोर वन क्षेत्रों का पुनर्विकास, अवैध शिकार पर नियंत्रण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, वैज्ञानिक निगरानी और विभिन्न विभागों के समन्वय पर भी विशेष जोर रहेगा। इसके लागू होने के बाद सतना और मैहर मध्य भारत के उस महत्वपूर्ण टाइगर लैंडस्केप का हिस्सा बन जाएंगे, जो पन्ना, बांधवगढ़ और संजय टाइगर रिजर्व के बीच बाघों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा।

यह बोले डीएफओ

पन्ना टाइगर रिजर्व के डीएफओ मयंक चांदीवाल ने कहा कि "एनटीसीए की मंजूरी के बाद संबंधित तैयारियां शुरू की जानी हैं। इस संबंध में कलेक्टर से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।"