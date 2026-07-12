सोहावल बायपास पर ट्रकों की बैटरी चुराने वाला गिरोह पकड़ाया, सतना पुलिस को बड़ी सफलता

पुलिस के अनुसार अहरी टोला निवासी फरियादी पुनीत सिंह की शिकायत के बाद गिरोह की काफी समय से तलाश की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन सिंह निवासी माधवगढ़ टिकुरिया, उदय सिंह निवासी टिकुरिया तथा अजीत कुमार रवि निवासी घूरडांग, कोलगवां के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की चार बैटरियां और चोरी की वारदातों में प्रयुक्त छतरपुर पासिंग की एक जीप भी जब्त की है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बरामद जीप कहीं चोरी की तो नहीं है। साथ ही आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह की अन्य वारदातों और संभावित साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।