राम वन गमन पथ की शोध रिपोर्ट सतना में अटकी, मुख्यमंत्री के समक्ष होनी है प्रस्तुति

सतना। भगवान श्रीराम के वनवास काल से जुड़े सतना जिले के स्थलों के प्रमाणिकरण की प्रक्रिया जिला प्रशासन की सुस्ती के कारण अटक गई है। श्रीरामचंद्र पथ गमन न्यास द्वारा तैयार कराई गई शोध रिपोर्ट का परीक्षण एवं पुष्टि प्रतिवेदन अभी तक सतना प्रशासन ने नहीं भेजा है, जबकि इसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित न्यास की बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना है। देरी को देखते हुए न्यास के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कलेक्टर सतना को स्मरण पत्र जारी कर शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।