जेन जी के लिए नेक्स्ट जेनरेशन पोस्ट ऑफिस का मेडिकल कॉलेज सतना में शुभारंभ

मुख्य डाकघर के पीआर अधिकारी अभिषेक खरे ने बताया कि एन-जेन पोस्ट ऑफिस ने एक पारंपरिक पोस्ट ऑफिस को एक जीवंत स्थल में बदल दिया है। इसमें वर्क कैफे, किताबों एवं बोर्ड गेम्स से लैस एक बुक-बूथ भी बनाया गया है। इसकी आंतरिक सज्जा एक वर्क कैफे जैसी है, जिसमें फ्री वाई-फाई की सुविधा, आरामदायक बैठने की जगह, लैपटॉप एवं मोबाइल के लिए चार्जिंग पॉइंट और एक कॉफी वेंडिंग मशीन उपलब्ध है। यह विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी जगह है, जो उत्पादकता और सामाजिक संपर्क दोनों को बढ़ावा देती है। यह पोस्ट आफिस मेडिकल कॉलेज परिसर में स्पार्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास बनाया गया है।