रायफल लेकर सरकारी कार्यों का सत्यापन करने वाले उपयंत्री समेले निलंबित

ग्राम पंचायत कैलाशपुर में शांतिधाम स्वीकृत होने के बाद भी इन्होंने अन्य ग्राम में शांति धाम बनवा दिया। इसके लिए उन्होंने शिक्षक अमन मिश्रा के नंबर पर 15 हजार रुपए और अविनीश प्रताप सिंह के नंबर पर 10 हजार रुपए फोन पे पर लिए। मामले में शो-कॉज का जो जवाब उन्होंने दिया उसमें फोन पे से राशि नहीं लिए जो का साक्क्ष्य नहीं दिया जा सका। जवाब भी संतोषजनक नहीं मिला। इसी तरह जनपद सीईओ मझगवां ने एक प्रतिवेदन में बताया है कि उपयंत्री समेले द्वारा खेत तालाब के सामग्री भुगतान के लिए 15 हजार रुपए की राशि ली गई है और सामग्री का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। सेक्टर की ग्राम पंचायत के हर कार्य में 10 प्रतिशत की मोटी रकम ली जाती है। न देने पर मूल्यांकन रद्द कर दिया जाता है। प्रशांत त्रिपाठी की एक अन्य शिकायत पर गंभीर अनियमितता पाई गई है। जिसकी जांच प्रचलन में है। इस मामले में उपयंत्री समेले द्वारा शो-कॉज का जवाब नहीं दिया जा रहा है। सेक्टर परिवर्तन के बाद भी अन्य सेक्टर के अभिलेख अपने पास रखे हुए हैं। जिससे जांच प्रभावित हो रही है। तिघरा की एक शिकायत में रोजगार सहायक के माध्यम से आन लाइन अवैध भुगतान लिया गया। इसी तरह वर्ष 2021-22 में नागौद जनपद की ग्राम पंचायत डाम्हा के निर्माण कार्यों की नस्ती और एमबी ग्राम पंचायत से जांच टीम को दिए जाने के लिए ली गई थी जो आजतक वापस नहीं की गई।